ATENÇÃO! SINE/IDT de Sobral divulga 414 vagas de emprego nesta quarta-feira, dia 20

O SINE/IDT de Sobral divulgou novas oportunidades de emprego para diversos setores do mercado de trabalho. Ao todo, estão sendo ofertadas 414 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
Entre os destaques estão as funções de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas, e pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis.
Confira as vagas ofertadas:
- Açougueiro — 02 vagas
- Agente de vendas de serviços — 01 vaga
- Assistente administrativo — 01 vaga
- Atendente de cafeteria — 01 vaga
- Auxiliar administrativo — 02 vagas
- Auxiliar de cozinha — 01 vaga
- Auxiliar de limpeza — 03 vagas
- Auxiliar de marceneiro — 01 vaga
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
- Cobrador externo — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
- Cuidador de idosos — 01 vaga
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
- Eletricista auxiliar — 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
- Estoquista — 01 vaga
- Gerente comercial — 01 vaga
- Gerente de produção e operações — 01 vaga
- Gerente de supermercado — 01 vaga
- Impressor gráfico manual — 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
- Marceneiro — 02 vagas
- Motorista carreteiro — 01 vaga
- Operador de caixa — 02 vagas
- Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
- Padeiro — 01 vaga
- Pedreiro — 60 vagas
- Perfumista — 01 vaga
- Porteiro de edifícios — 01 vaga
- Promotor de vendas — 04 vagas
- Redator de publicidade — 01 vaga
- Salgadeiro — 01 vaga
- Servente de obras — 01 vaga
- Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
- Técnico eletricista — 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
- Técnico em saúde bucal — 01 vaga
- Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas
- Vendedor interno — 02 vagas
- Vigilante patrimonial — 01 vaga
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Armador de estrutura de concreto — 01 vaga
- Auxiliar de estoque — 01 vaga
Ao todo, são 416 oportunidades de emprego disponíveis. Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral para mais informações sobre requisitos, documentação necessária e encaminhamento para entrevistas.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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