ATENÇÃO! SINE/IDT de Sobral divulga 414 vagas de emprego nesta quarta-feira, dia 20

O SINE/IDT de Sobral divulgou novas oportunidades de emprego para diversos setores do mercado de trabalho. Ao todo, estão sendo ofertadas 414 vagas, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Entre os destaques estão as funções de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas, e pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis.

Confira as vagas ofertadas:

Açougueiro — 02 vagas

Agente de vendas de serviços — 01 vaga

Assistente administrativo — 01 vaga

Atendente de cafeteria — 01 vaga

Auxiliar administrativo — 02 vagas

Auxiliar de cozinha — 01 vaga

Auxiliar de limpeza — 03 vagas

Auxiliar de marceneiro — 01 vaga

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga

Cobrador externo — 01 vaga

Confeiteiro — 01 vaga

Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga

Cuidador de idosos — 01 vaga

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga

Eletricista auxiliar — 01 vaga

Empregado doméstico arrumador — 02 vagas

Estoquista — 01 vaga

Gerente comercial — 01 vaga

Gerente de produção e operações — 01 vaga

Gerente de supermercado — 01 vaga

Impressor gráfico manual — 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga

Marceneiro — 02 vagas

Motorista carreteiro — 01 vaga

Operador de caixa — 02 vagas

Operador de vendas (lojas) — 02 vagas

Padeiro — 01 vaga

Pedreiro — 60 vagas

Perfumista — 01 vaga

Porteiro de edifícios — 01 vaga

Promotor de vendas — 04 vagas

Redator de publicidade — 01 vaga

Salgadeiro — 01 vaga

Servente de obras — 01 vaga

Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga

Técnico eletricista — 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga

Técnico em saúde bucal — 01 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga

Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas

Vendedor interno — 02 vagas

Vigilante patrimonial — 01 vaga

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Armador de estrutura de concreto — 01 vaga

Auxiliar de estoque — 01 vaga

Ao todo, são 416 oportunidades de emprego disponíveis. Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral para mais informações sobre requisitos, documentação necessária e encaminhamento para entrevistas.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis