EUA aprova pena de morte por fuzilamento para estupr4dores de crianças

Nova legislação assinada em Idaho prevê execução por fuzilamento como principal método de pena capital e amplia punições para casos graves de abuso infantil contra menores de 12 anos.





O estado de Idaho aprovou uma nova legislação que torna o fuzilamento o principal método de execução em casos de pena de morte. A medida começa a valer em julho de 2026 e já provoca debates em diferentes partes dos Estados Unidos.





A lei foi sancionada pelo governador Brad Little após sucessivos problemas envolvendo execuções por injeção letal. Segundo autoridades locais, dificuldades para obter medicamentos e falhas técnicas em procedimentos anteriores motivaram a mudança.





Além disso, o estado também aprovou uma norma que amplia a aplicação da pena capital para crimes considerados extremamente graves de abuso infantil contra crianças menores de 12 anos. Antes, a punição máxima era restrita principalmente a casos de homicídio.





A decisão gerou forte repercussão entre juristas, especialistas e usuários das redes sociais. Parte da população defende punições mais rígidas, enquanto críticos apontam possíveis questionamentos judiciais.





Isso porque a Suprema Corte dos Estados Unidos já havia considerado inconstitucional, em 2008, a aplicação da pena de morte em crimes de abuso infantil sem homicídio, o que pode abrir espaço para novas disputas na Justiça americana.



