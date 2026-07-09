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quinta-feira, 9 de julho de 2026

Polícia Civil prende em flagrante suspeito de homicídio ocorrido nas proximidades do VLT, em Sobral

quinta-feira, julho 09, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (9), o suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou João Pedro Silva do Nascimento, de 23 anos, nas proximidades da estação do VLT, na Avenida Fernandes Távora, em Sobral.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (8). De acordo com as investigações, João Pedro foi abordado por criminosos que saíram de uma área de mata. Durante a abordagem, os suspeitos teriam perguntado de onde a vítima era. Ao tentar fugir, o jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme apurado pela reportagem, João Pedro não possuía antecedentes criminais nem passagens pela polícia.

Após diligências realizadas desde o registro do crime, equipes da Polícia Civil localizaram e prenderam, nesta quinta-feira, o suspeito do homicídio. A identidade do investigado ainda não foi divulgada oficialmente.

As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e verificar se outras pessoas participaram da ação criminosa.

Mais detalhes sobre a prisão e o andamento das investigações serão divulgados em breve.

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