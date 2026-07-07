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terça-feira, 7 de julho de 2026

Homem e3tupra e mata menina de 10 anos; populares invadem delegacia e linch4m o criminoso

terça-feira, julho 07, 2026  Nenhum comentário

Um homem suspeito de envolvimento no estupro e assassinato de uma menina de 10 anos foi morto por populares após ser retirado da delegacia de Fonte Boa, município localizado no interior do Amazonas.

De acordo com as primeiras informações, um grande grupo de pessoas invadiu a unidade policial e retirou o investigado do local. Em seguida, ele foi agredido pela multidão e morreu. Relatos iniciais apontam que o corpo do suspeito teria sido esquartejado após o linchamento.

O caso gerou forte comoção entre os moradores da região e repercutiu amplamente nas redes sociais. A invasão da delegacia reacendeu o debate sobre a prática da chamada “justiça com as próprias mãos”, além de levantar questionamentos sobre a segurança das unidades policiais e a necessidade de que crimes sejam investigados e julgados dentro dos limites da lei.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação das pessoas que participaram da invasão da delegacia ou sobre eventuais prisões relacionadas ao episódio.

A Polícia Civil deverá instaurar investigação para apurar todas as circunstâncias do caso, tanto em relação ao crime contra a criança quanto aos fatos que resultaram na morte do suspeito. Via portal Folha do Estado

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