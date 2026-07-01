Homem é morto com mais de 20 facadas em Varjota; acusado foi preso

Mateus confessou a autoria do homicídio, relatando que após este desentendimento, desferiu vários golpes.

Um homem foi morto com mais de 20 facadas, após uma discussão na noite desta quarta-feira (1º), em uma residência no bairro Empréstimo, em Varjota. Francisco Natan de Sousa Alves tinha 25 anos, utilizava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por tráfico de drogas e homicídios. Em uma rápida ação da Polícia Militar, o acusado do crime foi preso.





Policiais foram acionados até o Hospital Municipal, onde um homem havia dado entrada em estado gravíssimo com muitas perfurações por arma branca, no entanto, não resistiu a gravidade dos ferimentos e foi a óbito.





A partir disso, a Força Tática da 3ª Cia passou a diligenciar e foi até o local do fato, onde se deparou com muitas marcas de sangue e um rastro que levou até uma residência vizinha, onde estava Mateus do Nascimento Brito, com roupas sujas.





Mateus confessou a autoria do homicídio, relatando que após este desentendimento, desferiu vários golpes e não ofereceu resistência à prisão. A motivação, no entanto, ainda é desconhecida. Ele foi levado para a Delegacia Municipal de Sobral, onde será autuado em flagrante.





O corpo de Natan já foi recolhido para a Perícia Forense.





Via portal A Voz de Sta Quitéria