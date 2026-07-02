VÍDEO: UPA Animal é inaugurada em Juazeiro do Norte e inicia atendimentos a partir desta quinta-feira (2)

Depois de um longo período de expectativa, marcado por atrasos e cobranças da população, além dos questionamentos sobre o início das atividades, a Unidade de Pronto Atendimento Animal foi oficialmente inaugurada em João Avelho do Norte.





"Nós temos a alegria de dizer que o nosso governo é o governo de todas as causas, até durante a minha fala eu fiz questão de dizer que a gente tem a felicidade de dizer que toda e qualquer área que você apontar, por óbvio que existem as necessidades, mas nunca se fez tanto entregas em prédios, em pagamento de dívidas herdadas, em todas as entregas que nós realizamos. E hoje nós estamos aqui, com essa UPA Animal, que teve toda uma dificuldade do ponto de vista burocrático, que teve licitação a ser superada, teve contratação de entidade a ser superada, e aí nós fizemos tudo que era possível fazer, e hoje nós estamos entregando esse equipamento que vem se somar a outras ações que nós já realizamos, como o GAM, o Grupamento Ambiental, que protege os animais, que combate os maus-tratos, que prende infratores dos crimes contra os animais, que vem se somar ao programa de castrações que nós temos, ao trabalho que nós já realizamos, é uma área desafiadora, mas nós estamos muito felizes por entregar esse importante equipamento para a nossa população."





A UPA Animal busca oferecer um atendimento veterinário de urgência e emergência e contribuir com a saúde dos animais. "Quem precisa, é passar na clínica eletiva para os seus animais, os tutores precisam buscar a coordenação para realizar o agendamento no período de campanha. Aqui a gente vai realizar os procedimentos emergenciais, alguns procedimentos cirúrgicos também, exame laboratorial." Então a coordenação de vigilho animal, ela vem, a UPA Animal vem com suporte da coordenação de vigilho animal. O novo equipamento passa a funcionar em horário comercial, já a partir desta quinta-feira, dia 2 de julho. Com imagens de Guto Vital, Aden Rodrigo, Aconteceu, Virou Notícia / Portal Miséria.