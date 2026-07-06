POLÊMICA: vice-prefeita de Sobral declara apoio a Ciro Gomes

A vice-prefeita de Sobral, Dra. Maria Imaculada Dias Adeodato, declarou apoio ao pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes. A manifestação ocorreu durante entrevista concedida ao Portal Político, de Helton Sousa.





Ao lado do esposo, Dr. João Alberto, a vice-prefeita reafirmou seu apoio ao ex-governador e destacou a relação de amizade que mantém com Ciro Gomes há mais de 40 anos. Segundo ela, essa longa convivência é marcada pelo respeito, confiança e reconhecimento pela trajetória política do pré-candidato.





A declaração repercute no cenário político sobralense e movimenta os bastidores das articulações para as eleições estaduais.