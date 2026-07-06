UNINTA realiza solenidade de diplomação para novos mestres, doutor e pós-doutora em Biotecnologia

O Centro Universitário Inta (UNINTA) celebrou, no dia 3 de junho, a Solenidade de Diplomação dos Programas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Biotecnologia. Realizado no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues, o evento reuniu familiares, amigos, professores e autoridades acadêmicas para homenagear a conquista de 10 novos mestres, do primeiro doutor titulado pela instituição por meio do programa em rede e de uma pós-doutora.

A cerimônia foi presidida pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, e contou com a participação da Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Me. Maria Michelle Bispo Fernandes; do Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof. Pós-Doc Rômulo Carlos de Aguiar; do Pró-Reitor Executivo de Educação a Distância, Prof. Me. Lindomar Jémison Moura Spíndola Rodrigues; do diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Prof. Me. Rômulo Goulart; do coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal (PPGBiotec), Prof. Pós-Doc Marcus Alencar; da coordenadora do Mestrado em Biotecnologia, Profa. Pós-Doc Maria Gleiciane de Queiroz Martins; e da Profa. Dra. Magda Elisa Turini da Cunha Paraninfa.

Durante a solenidade, foi destacada a trajetória do programa de pós-graduação do UNINTA, que, ao longo de 13 anos, já formou mais de 80 mestres em diferentes áreas da saúde, como Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária, Biologia e Biomedicina. Em 2025, o programa ampliou sua atuação e passou a se chamar Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde no Semiárido, fortalecendo sua contribuição para a formação de profissionais qualificados e para o avanço da produção científica regional.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a diplomação do médico e professor José Roberto Frota Gomes Capote Júnior, que se tornou o primeiro doutor titulado pelo UNINTA por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal (PPGBiotec). A conquista representa um marco histórico para a instituição e evidencia o fortalecimento da pesquisa científica no interior do Ceará.

A solenidade também celebrou a conclusão do estágio pós-doutoral da Profa. Pós-Doc Dra. Jéssica Santos, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do campus Sobral, contemplada com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Mais do que a entrega de diplomas, a cerimônia simbolizou o reconhecimento da dedicação, do compromisso e da contribuição científica dos diplomados para o desenvolvimento da saúde, da inovação e da pesquisa no Brasil.

Sobre o PPGBiotec

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal (PPGBiotec) oferece Mestrado e Doutorado Profissional em rede, tendo como instituição-sede a Universidade Estadual do Ceará (UECE). Além do UNINTA, integram a rede a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e o Centro Universitário CESMAC.

O programa tem como missão formar profissionais capacitados para desenvolver, validar e aplicar bioprodutos, bioprocessos e dispositivos voltados à saúde humana e animal. Sua proposta busca integrar soluções biotecnológicas à prática profissional, impulsionando a inovação, o aperfeiçoamento dos protocolos de atendimento e gestão em saúde, além da promoção do bem-estar social.