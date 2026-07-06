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segunda-feira, 6 de julho de 2026

Guimarães afirma que “tá passando da hora” de Elmano definir formação da chapa

segunda-feira, julho 06, 2026  Nenhum comentário

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães (PT-CE), afirmou que “está passando da hora” de o governador Elmano de Freitas (PT) definir a composição da chapa majoritária que disputará as eleições de outubro no Ceará.

Na base governista, ainda falta definir quem ocupará a vaga de vice-governador(a) e os dois nomes que disputarão o Senado na chapa encabeçada por Elmano.

“Por mim, já tinha fechado desde os tempos em que eu era pré-candidato. Essa demora atrapalha. Minha opinião é que deveria apressar a decisão. Falei isso pro Elmano e pro Camilo ontem no Cariri”, afirmou o petista ao O POVO na manhã deste sábado (4/7).

Em entrevista coletiva após a plenária do partido que lançou a pré-candidatura do deputado estadual De Assis Diniz (PT) à reeleição, Guimarães listou o que considera serem as três prioridades do PT no Ceará.

“Primeiro, botar a militância na rua. É isso que nós precisamos. Segundo, apressar a decisão da chapa, quem vai ser vice e quem são os dois senadores. Ficar protelando, isso é um erro estratégico, já que o outro lado tá fazendo campanha. Terceiro, vincular o nosso adversário ao Bolsonaro aqui no Ceará”, elencou.

Segundo Guimarães, enquanto a base segue protelando a definição dos nomes que completarão a chapa de reeleição de Elmano, a oposição já está em campanha.

“Eu sou da tese que tem que tomar a decisão, não pode protelar mais o senador. Eu acho que o Elmano tá cuidando com o Cid (Gomes), mas tem que resolver, de um jeito ou do outro. Tem que bater o martelo. Eu acho que não pode passar do dia 20 de julho”, pontuou.

Fonte: O Povo

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