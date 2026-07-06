Fifa anula cartão vermelho de atacante dos EUA após pedido do governo Trump

A Fifa anulou neste domingo (05) o cartão vermelho aplicado ao atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, na última partida da seleção norte-americana na Copa do Mundo. Com a decisão, o jogador está liberado para o confronto contra a Bélgica nesta segunda-feira, (07), às 21h, pelas oitavas de final.









Balogun foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo após revisão do VAR. O árbitro Raphael Claus aplicou o cartão vermelho por um pisão no tornozelo do zagueiro da Bósnia e Herzegovina, Muharemovic.





A entidade oficializou a reversão na tarde de ontem. Para anular a medida, a Fifa usou o artigo 27 do seu regulamento, que permite a suspensão de sanções disciplinares. Pela regra, Balogun ficará em período probatório de um ano. Se cometer infração semelhante no período, a punição anterior será aplicada.





Segundo o The New York Times, a decisão ocorreu depois que o governo de Donald Trump contatou a Fifa para pedir a revisão da suspensão. O presidente norte-americano tem relação próxima com Gianni Infantino, presidente da Fifa.





Nas redes sociais, Trump comentou a anulação. "Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça!", escreveu.





Confira a publicação de Trump: