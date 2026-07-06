IBGE prorroga inscrições para mais de 8 mil vagas temporárias com salários de até R$ 4 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até a próxima quinta-feira (9), às 14h, o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição é de R$ 53.

Ao todo, são ofertadas 8.238 vagas temporárias distribuídas em cinco cargos de nível médio, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008. Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As oportunidades estão distribuídas em todo o país e contemplam funções nas áreas administrativa, operacional, de supervisão e de suporte tecnológico, voltadas à realização do levantamento censitário. Os aprovados atuarão na coleta de informações, coordenação de equipes, apoio administrativo e suporte às operações do censo.

O edital prevê isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de medula óssea que atendam aos critérios estabelecidos.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos na data da contratação, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, também com as obrigações militares, além de possuir aptidão física e mental para exercer a função.

Os candidatos aos cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR) também deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

A seleção será composta por uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 27 de setembro. O exame terá duração de quatro horas e será aplicado no município escolhido pelo candidato durante a inscrição. As disciplinas cobradas incluem língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos na prova e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina exigida para a função escolhida.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para ações afirmativas: 25% para pessoas pretas e pardas, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Os candidatos inscritos nas cotas concorrerão simultaneamente às vagas da ampla concorrência, desde que cumpram os critérios de validação previstos no edital.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade do IBGE e o andamento das atividades censitárias, respeitando o limite máximo de 48 meses estabelecido pela legislação para contratações temporárias.

Durante o período de trabalho, os contratados passarão por avaliações periódicas de desempenho, que considerarão critérios como assiduidade, produtividade, cumprimento de prazos e qualidade das atividades executadas.

Cronograma

• 9 de julho – Encerramento das inscrições

• 21 de setembro – Divulgação do cartão de convocação da prova

• 27 de setembro – Aplicação da prova objetiva

• 28 de setembro – Divulgação do gabarito preliminar

• 3 de novembro – Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva

• 18 de dezembro – Publicação do resultado final da seleção.



