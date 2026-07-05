Jocele Neto dá show, conquista dois títulos e é o grande nome da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil em Sobral

A adrenalina e a emoção do motocross infantil tomaram conta de Sobral neste domingo (5), durante a realização da 3ª etapa da Copa Cearense EDM de Motocross. O evento reuniu pilotos de diversas categorias e proporcionou um espetáculo de velocidade, técnica e competitividade, consolidando-se como uma das principais competições da modalidade no Ceará.

As provas foram disputadas no Circuito Supercross, localizado na Rua José Pierre, no bairro Vila União, que recebeu uma excelente estrutura para acolher atletas, equipes e o público. A competição contou com grande participação de pilotos e atraiu um expressivo número de espectadores, que prestigiaram um dia repleto de emoção sobre duas rodas.

O grande protagonista da etapa foi o jovem piloto Jocele Neto, que brilhou na pista e conquistou o título de campeão em duas categorias, confirmando o talento e a evolução que vêm chamando a atenção no motocross cearense. Demonstrando técnica, coragem, inteligência e muita determinação, o piloto mostrou maturidade nas disputas e reforçou seu nome como uma das maiores promessas da modalidade no Brasil.

Jocele Neto é filho de Joceandro e Luana e neto do empresário Jocele Silva, proprietário do Circuito Supercross. Integrante de uma família tradicional no motocross, o jovem representa uma nova geração de pilotos que mantém viva a paixão pelo esporte e demonstra ter capacidade, perspicácia e potencial para, no futuro, figurar entre os melhores pilotos de motocross do país.

A etapa foi considerada um sucesso absoluto. A organização recebeu elogios dos pilotos, familiares e do público pela impecável condução da competição, oferecendo uma estrutura digna de um grande evento da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil. O campeonato, promovido pela EDM Eventos e Competições, tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento de jovens pilotos, desde as categorias de minimotos até motocicletas de maior cilindrada, realizando etapas em diversas cidades cearenses.

Além das disputas na pista, o evento reforçou a importância do esporte como ferramenta de formação de crianças e adolescentes, promovendo disciplina, dedicação e espírito esportivo.

A Copa Cearense EDM de Motocross Infantil contou com o apoio da Prefeitura de Sobral, além do patrocínio de empresas parceiras, fortalecendo o motociclismo esportivo no estado e revelando novos talentos para o cenário nacional.

Ao final da competição, fica o reconhecimento ao empresário Jocele Silva, proprietário do Circuito Supercross, pelo empenho e pela organização impecável do evento. Sua dedicação foi fundamental para o sucesso da etapa, que elevou ainda mais o nível da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil e deixou uma excelente impressão entre pilotos, equipes e torcedores.