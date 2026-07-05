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domingo, 5 de julho de 2026

FATALIDADE: Menino de 11 anos atropela e mata 10 monges durante procissão

domingo, julho 05, 2026  Nenhum comentário

Subiu para 10 o número de monges mortos após uma caminhonete atingir uma procissão budista na província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia. A atualização foi divulgada pelas autoridades nesta sexta-feira (3), um dia após o acidente.

De acordo com o boletim mais recente do Hospital de Mukdahan, outras 10 pessoas permanecem internadas, sendo duas em estado grave.

O acidente ocorreu enquanto 35 monges e cinco fiéis leigos participavam de uma peregrinação às margens de uma rodovia. Segundo a polícia, a caminhonete era conduzida por um menino de 11 anos, que teria pegado o veículo dos pais sem autorização.

Cinco monges morreram no local da ocorrência. As outras cinco vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram após serem encaminhadas ao hospital.

Em entrevista à agência AFP, o chefe da polícia de Mukdahan, Prayut Ruanthongkam, informou que o menino não prestou depoimento às autoridades. Conforme a legislação tailandesa, crianças menores de 12 anos não podem ser responsabilizadas criminalmente.

Após o acidente, o garoto foi encaminhado aos órgãos de proteção à infância para acompanhamento e avaliação, acompanhado da mãe. As circunstâncias do caso seguem sob investigação pelas autoridades locais. Via portal Folha do Estado.

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