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segunda-feira, 6 de julho de 2026

Mais um médico morre na BR-222: acidente no distrito de Aprazível deixa vítima fatal

segunda-feira, julho 06, 2026  Nenhum comentário

Um grave acidente registrado por volta das 18h45 deste domingo (5), na BR-222, no trecho entre o distrito de Aprazível e Sobral, resultou na morte de um médico. A vítima foi identificada como Renan Vasconcelos Calo, de 36 anos, que conduzia um Hyundai HB20 e teve o óbito confirmado ainda no local.

Segundo as informações preliminares, o caminhão envolvido no acidente teria invadido a contramão, provocando a colisão. Após o impacto, o motorista do caminhão teria deixado o local antes da chegada das autoridades. A vítima seria natural ou moradora de Tianguá.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a localização do motorista do caminhão. Com informações do portal O Sobralense

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