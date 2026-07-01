Polícia Civil elucida tentativa de atentado contra filha de presidente de clube esportivo e prende suspeitos envolvidos na ação

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), elucidou a tentativa de atentado praticado contra a filha do presidente do Ceará Sporting Club, ocorrido no dia 25 de junho deste ano, por meio do envio de um artefato explosivo, dissimulado em uma caixa de chocolates. Durante diligências realizadas nessa terça-feira (30), dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos e materiais de interesse para a investigação foram apreendidos em Fortaleza.





As investigações apontaram que o crime foi praticado por integrantes de uma torcida organizada, que atuavam de forma coordenada e com divisão de tarefas. Conforme apurado pela Polícia Civil, os envolvidos utilizaram motocicletas com placas adulteradas e encobertas, com o objetivo de dificultar a identificação dos autores. A ação criminosa está inserida em um contexto de violência protagonizada por torcidas organizadas no Estado do Ceará. Durante o cumprimento das diligências relacionadas ao caso, equipes da Draco prenderam ainda um homem em posse de aproximadamente nove quilos de skunk e um quilo de cocaína, além de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas e vestimentas ligadas à torcida organizada.





Os conduzidos foram autuados pelos crimes de ameaça, explosão, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um dos suspeitos também foi autuado por tráfico de drogas. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos na ação criminosa e esclarecer integralmente os fatos.









Denúncias





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