SINE/IDT oferta 100 vagas de emprego; confira a lista completa de oportunidades

As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem preenchidas ou novas oportunidades forem cadastradas. Por isso, é importante que os interessados procurem o atendimento do SINE/IDT o quanto antes.

Vagas disponíveis

Agente de vendas de serviços – 01

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06

Ajudante de motorista – 01

Atendente de balcão de café – 01

Auxiliar administrativo – 02

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de expedição – 01

Auxiliar de lavanderia – 01

Auxiliar de marceneiro – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 02

Auxiliar financeiro – 01

Balconista – 01

Churrasqueiro – 01

Comprador – 01

Confeiteiro – 01

Consultor de vendas – 03

Controlador de pragas – 01

Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01

Cozinheiro geral – 01

Encarregado de crédito e cobrança – 01

Encarregado de manutenção – 01

Fiel de depósito – 01

Garçom – 01

Gerente de produção – 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01

Manicure/Pedicure – 01

Marceneiro – 01

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Pedreiro – 02

Preparador físico – 01

Recepcionista atendente – 01

Recepcionista, em geral – 01

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 05

Soldador – 01

Sommelier de vinho – 01

Vendedor interno – 03

Vendedor pracista – 10

Total de vagas: 67

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Alimentador de linha de produção – 30

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de linha de produção – 01

Total de vagas PCD: 33

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis