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quarta-feira, 1 de julho de 2026

SINE/IDT oferta 100 vagas de emprego; confira a lista completa de oportunidades

quarta-feira, julho 01, 2026  Nenhum comentário

As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem preenchidas ou novas oportunidades forem cadastradas. Por isso, é importante que os interessados procurem o atendimento do SINE/IDT o quanto antes.

Vagas disponíveis

  • Agente de vendas de serviços – 01
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06
  • Ajudante de motorista – 01
  • Atendente de balcão de café – 01
  • Auxiliar administrativo – 02
  • Auxiliar de cozinha – 01
  • Auxiliar de estoque – 01
  • Auxiliar de expedição – 01
  • Auxiliar de lavanderia – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02
  • Auxiliar financeiro – 01
  • Balconista – 01
  • Churrasqueiro – 01
  • Comprador – 01
  • Confeiteiro – 01
  • Consultor de vendas – 03
  • Controlador de pragas – 01
  • Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01
  • Cozinheiro geral – 01
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01
  • Encarregado de manutenção – 01
  • Fiel de depósito – 01
  • Garçom – 01
  • Gerente de produção – 01
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
  • Manicure/Pedicure – 01
  • Marceneiro – 01
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Operador de empilhadeira – 01
  • Pedreiro – 02
  • Preparador físico – 01
  • Recepcionista atendente – 01
  • Recepcionista, em geral – 01
  • Salgadeiro – 01
  • Servente de obras – 05
  • Soldador – 01
  • Sommelier de vinho – 01
  • Vendedor interno – 03
  • Vendedor pracista – 10

Total de vagas: 67

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Alimentador de linha de produção – 30
  • Auxiliar de estoque – 01
  • Auxiliar de limpeza – 01
  • Auxiliar de linha de produção – 01

Total de vagas PCD: 33

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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