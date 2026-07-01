SINE/IDT oferta 100 vagas de emprego; confira a lista completa de oportunidades

As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem preenchidas ou novas oportunidades forem cadastradas. Por isso, é importante que os interessados procurem o atendimento do SINE/IDT o quanto antes.
Vagas disponíveis
- Agente de vendas de serviços – 01
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06
- Ajudante de motorista – 01
- Atendente de balcão de café – 01
- Auxiliar administrativo – 02
- Auxiliar de cozinha – 01
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de expedição – 01
- Auxiliar de lavanderia – 01
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 02
- Auxiliar financeiro – 01
- Balconista – 01
- Churrasqueiro – 01
- Comprador – 01
- Confeiteiro – 01
- Consultor de vendas – 03
- Controlador de pragas – 01
- Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01
- Cozinheiro geral – 01
- Encarregado de crédito e cobrança – 01
- Encarregado de manutenção – 01
- Fiel de depósito – 01
- Garçom – 01
- Gerente de produção – 01
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
- Manicure/Pedicure – 01
- Marceneiro – 01
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
- Operador de caixa – 01
- Operador de empilhadeira – 01
- Pedreiro – 02
- Preparador físico – 01
- Recepcionista atendente – 01
- Recepcionista, em geral – 01
- Salgadeiro – 01
- Servente de obras – 05
- Soldador – 01
- Sommelier de vinho – 01
- Vendedor interno – 03
- Vendedor pracista – 10
Total de vagas: 67
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Alimentador de linha de produção – 30
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Auxiliar de linha de produção – 01
Total de vagas PCD: 33
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria