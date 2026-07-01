Prefeitura de Sobral oferece transporte gratuito com Operação Transol durante o São João 2026 e o Aniversário de Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trânsito e Transportes (SETRANSP), disponibilizará a Operação Transol com tarifa zero durante os quatro dias de programação festiva, contemplando os três dias do São João de Sobral 2026 e o dia do aniversário do município. A iniciativa garante mais comodidade, segurança e acessibilidade para a população que irá prestigiar um dos maiores festejos juninos do interior do Ceará, além das celebrações alusivas à data comemorativa da cidade.





O serviço funcionará nos dias 1º, 2 e 3 de julho, durante a programação do São João, e também no dia 4 de julho, em alusão ao aniversário de Sobral, das 20h às 23h, com transporte totalmente gratuito. A ação facilita o deslocamento do público até o local dos eventos, incentivando o uso do transporte coletivo ao longo de toda a programação.





A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura para oferecer uma estrutura completa aos participantes, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente, reduzindo o fluxo de veículos no entorno das festividades e proporcionando mais tranquilidade aos moradores e visitantes.





Com a Operação Transol, a gestão municipal reforça seu compromisso com a promoção de eventos acessíveis, seguros e organizados, permitindo que a população aproveite toda a programação cultural com mais conforto e praticidade.













SERVIÇO





Operação Transol – São João de Sobral e Aniversário do Município 2026

Datas: 1º, 2 e 3 de julho [São João 2026] e 4 de julho [253 anos]

Horário: 20h às 23h