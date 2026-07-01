Festival de Quadrilhas do São João de Sobral 2026 reúne maior investimento da história e amplia incentivo à cultura junina

A Prefeitura de Sobral realiza, durante o São João de Sobral 2026, uma edição histórica do Festival de Quadrilhas Juninas, marcada pelo maior investimento já realizado pelo município no fomento à cultura junina. A iniciativa fortalece as tradições populares, amplia o apoio aos grupos e reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das manifestações culturais nordestinas.





Entre os destaques desta edição está o retorno do Festival Sobralense e Regional de Quadrilhas Juninas, que volta a integrar a programação oficial do São João após anos sem ser realizado. Além de incentivar os grupos locais, o festival amplia seu alcance e transforma Sobral em um importante palco de encontro entre quadrilhas de diferentes regiões do Ceará.





Neste ano, o município receberá dez quadrilhas juninas de outras cidades, promovendo o intercâmbio cultural entre grupos, fortalecendo o movimento junino e proporcionando ao público espetáculos que preservam a tradição, a criatividade e a riqueza das manifestações populares.





Outro marco da edição de 2026 é a maior premiação da história do Festival de Quadrilhas de Sobral. O investimento recorde representa um importante incentivo aos grupos participantes, reconhecendo o trabalho desenvolvido durante todo o ano por brincantes, coreógrafos, músicos, figurinistas e demais profissionais envolvidos na construção dos espetáculos.





Pela primeira vez na história do município, o festival contará também com uma competição voltada às quadrilhas infantojuvenis. A novidade amplia as oportunidades de participação, incentiva a formação de novos talentos e fortalece a continuidade da cultura junina entre as novas gerações, garantindo que a tradição permaneça viva e seja transmitida às futuras gerações.



