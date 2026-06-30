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terça-feira, 30 de junho de 2026

Marco histórico no Ceará: Juazeiro do Norte inaugura primeiro Hospital Veterinário Público de Urgência e Emergência

terça-feira, junho 30, 2026  Nenhum comentário

A cidade de Juazeiro do Norte viverá um momento histórico na próxima quarta-feira (1º) com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Animal (UPAA) Francisco Primo Bezerra. O equipamento representa um avanço inédito para a causa animal no Ceará, consolidando-se como um marco na assistência veterinária pública voltada ao atendimento de urgência e emergência.

A ordem de serviço para a construção da unidade foi assinada em 2024. No entanto, devido a entraves burocráticos no processo licitatório, a entrega precisou ser adiada até a conclusão das obras.

Localizada na Rua Francisco Benedito de Oliveira, s/n, no bairro Cidade Universitária, a UPAA passará a oferecer atendimento de urgência e emergência para animais, fortalecendo a rede de proteção e ampliando o acesso da população aos serviços veterinários públicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade terá papel fundamental na redução do sofrimento de animais em situação de vulnerabilidade, garantindo atendimento rápido em casos que exigem intervenção imediata.

A inauguração da UPAA Francisco Primo Bezerra é considerada um fato histórico para o Ceará, representando um importante investimento na saúde animal e no bem-estar dos pets, além de reforçar o compromisso do poder público com a proteção e o cuidado dos animais.

Com informações do portal Miséria

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