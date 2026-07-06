Flávio associa mais uma eliminação do Brasil na Copa a Lula na presidência

A derrota do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu também no cenário político. Nesse domingo (5/7), o senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro utilizaram as redes sociais para comentar a eliminação e relacionaram o resultado ao governo do Partido dos Trabalhadores e à disputa presidencial.





Em publicação na plataforma X, Flávio afirmou que o Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde a chegada do PT ao poder, mas projetou um cenário político favorável ao país com a vitória da direita este ano nas eleições.





Mesmo com o encerramento da campanha brasileira no Mundial de 2026, o senador escreveu que os brasileiros “vão ganhar o Brasil”, em referência à eleição presidencial prevista para outubro.





A declaração faz menção ao jejum da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde o pentacampeonato conquistado em 2002, quando o presidente era FHC.





Desde então, a equipe nunca mais conquistou o mais importante dos títulos, erguendo a tação nesse período da Copa América e duas medalha de ouro olímpica.





Eduardo Bolsonaro também comentou a eliminação e publicou mensagens semelhantes nas redes sociais. Além de repetir a associação feita pelo irmão, ele citou um lance desperdiçado pelo volante Bruno Guimarães ainda no início da partida.





O ex-deputado compartilhou ainda uma imagem do pai, Jair Bolsonaro, ao lado da Seleção Brasileira durante a conquista da Copa América de 2019 e escreveu: “Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país”.





As publicações também geraram debates sobre o contexto histórico citado pelos parlamentares. Embora o Brasil tenha conquistado o pentacampeonato em 2002, o presidente naquele momento era Fernando Henrique Cardoso. Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições no mesmo ano, mas assumiu a Presidência apenas em janeiro de 2003.





Além disso, desde o último título mundial brasileiro, o país foi governado por diferentes grupos políticos. Em 2018, durante a Copa do Mundo da Rússia, o presidente era Michel Temer. Já em 2022, o cargo era ocupado por Jair Bolsonaro.





Dentro de campo, a Noruega venceu por 2 a 1, com dois gols do atacante Erling Haaland. Neymar marcou para o Brasil nos acréscimos, em cobrança de pênalti, mas não evitou a eliminação brasileira, a primeira nas oitavas de final desde 1990. (Foto: redes sociais)



