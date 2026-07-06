Espanha vence Portugal no fim e elimina rival da Copa do Mundo

A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Em um clássico ibérico equilibrado, a seleção espanhola derrotou Portugal por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), com um gol de Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo, garantindo a classificação e encerrando a campanha portuguesa no Mundial.
Durante boa parte da partida, Portugal conseguiu neutralizar o ataque espanhol com uma defesa bem organizada e contou com boas intervenções do goleiro Diogo Costa, que evitou o gol em diversas oportunidades. No entanto, a pressão da Espanha aumentou na etapa final e foi recompensada aos 46 minutos do segundo tempo, quando Merino, que havia acabado de entrar em campo, aproveitou uma jogada construída por Ferran Torres para marcar o gol da vitória.
Portugal ainda tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo suficiente ao gol defendido por Unai Simón. O atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, atuou durante toda a partida, mas teve poucas oportunidades claras e deixou o gramado sob aplausos, em um jogo que pode ter marcado sua despedida das Copas do Mundo.
Após a eliminação, o técnico Roberto Martínez anunciou sua saída do comando da seleção portuguesa. O treinador afirmou que seu contrato chegou ao fim e classificou a derrota como "o fim de um ciclo", ressaltando que seu principal objetivo era conquistar o título mundial.
Com o resultado, a Espanha avança às quartas de final e enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica na sequência da competição. A equipe espanhola segue embalada e mantém viva a esperança de conquistar mais um título mundial.
Foto: Getty Images via Divulgação/Fifa
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