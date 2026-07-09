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quinta-feira, 9 de julho de 2026

Alerta a corredores que utilizam a Avenida Senador Fernandes Távora, em Sobral

quinta-feira, julho 09, 2026  Nenhum comentário

Corredores e demais praticantes de atividades físicas que utilizam a Avenida Senador Fernandes Távora devem redobrar a atenção ao frequentarem a região, especialmente nos horários de menor movimentação.

O alerta surge após um episódio de violência registrado na área na noite da última quarta-feira, quando João Pedro Silva do Nascimento, de 23 anos, natural de Sobral, foi morto a tiros. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.

Moradores e frequentadores relatam preocupação com a sensação de insegurança no entorno da avenida, que é bastante utilizada por atletas e pessoas que praticam caminhadas e corridas. Diante desse cenário, a orientação é que os esportistas priorizem horários de maior circulação de pessoas, evitem trechos isolados e, sempre que possível, realizem a atividade em grupo.

A prática da corrida é reconhecida pelos benefícios à saúde e à qualidade de vida, mas, diante da atual situação, a recomendação é que os usuários da via adotem medidas preventivas e acompanhem as orientações dos órgãos de segurança pública.

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