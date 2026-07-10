SINE/IDT disponibiliza vagas de emprego em Sobral

Vagas para ampla concorrência
- Açougueiro – 01 vaga
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Ajudante de motorista – 01 vaga
- Alinhador veicular – 01 vaga
- Analista de laboratório químico – 01 vaga
- Assistente administrativo – 02 vagas
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de lanchonete – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 02 vagas
- Auxiliar de cozinha – 05 vagas
- Auxiliar de escritório – 01 vaga
- Auxiliar de expedição – 01 vaga
- Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 03 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Camareira de hotel – 01 vaga
- Carregador (armazém) – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 03 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 03 vagas
- Cuidador de idosos – 01 vaga
- Eletrotécnico – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Encarregado de manutenção – 01 vaga
- Estoquista – 02 vagas
- Fiscal de loja – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente de posto de venda – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de motocicletas – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 02 vagas
- Motofretista – 01 vaga
- Motorista de caminhão – 01 vaga
- Motorista entregador – 03 vagas
- Motorista operacional de guincho – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Preparador físico – 01 vaga
- Promotor de vendas – 01 vaga
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Recepcionista, em geral – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Servente de obras – 05 vagas
- Soldador – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor interno – 03 vagas
- Vendedor porta a porta – 01 vaga
- Vendedor pracista – 10 vagas
Total de vagas para ampla concorrência: 91
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Alimentador de linha de produção – 30 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 01 vaga
Total de vagas para PCD: 31
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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