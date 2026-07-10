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sexta-feira, 10 de julho de 2026

SINE/IDT disponibiliza vagas de emprego em Sobral

sexta-feira, julho 10, 2026  Nenhum comentário

Vagas para ampla concorrência

  • Açougueiro – 01 vaga
  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Ajudante de motorista – 01 vaga
  • Alinhador veicular – 01 vaga
  • Analista de laboratório químico – 01 vaga
  • Assistente administrativo – 02 vagas
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente de lanchonete – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 02 vagas
  • Auxiliar de cozinha – 05 vagas
  • Auxiliar de escritório – 01 vaga
  • Auxiliar de expedição – 01 vaga
  • Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Camareira de hotel – 01 vaga
  • Carregador (armazém) – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 03 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 03 vagas
  • Cuidador de idosos – 01 vaga
  • Eletrotécnico – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção – 01 vaga
  • Estoquista – 02 vagas
  • Fiscal de loja – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente de posto de venda – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de motocicletas – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 02 vagas
  • Motofretista – 01 vaga
  • Motorista de caminhão – 01 vaga
  • Motorista entregador – 03 vagas
  • Motorista operacional de guincho – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Preparador físico – 01 vaga
  • Promotor de vendas – 01 vaga
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Recepcionista, em geral – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Servente de obras – 05 vagas
  • Soldador – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor interno – 03 vagas
  • Vendedor porta a porta – 01 vaga
  • Vendedor pracista – 10 vagas

Total de vagas para ampla concorrência: 91

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Alimentador de linha de produção – 30 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 01 vaga

Total de vagas para PCD: 31

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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