SINE/IDT disponibiliza vagas de emprego em Sobral

Vagas para ampla concorrência

Açougueiro – 01 vaga

Ajudante de cozinha – 01 vaga

Ajudante de motorista – 01 vaga

Alinhador veicular – 01 vaga

Analista de laboratório químico – 01 vaga

Assistente administrativo – 02 vagas

Atendente de balcão de café – 01 vaga

Atendente de lanchonete – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 02 vagas

Auxiliar de cozinha – 05 vagas

Auxiliar de escritório – 01 vaga

Auxiliar de expedição – 01 vaga

Auxiliar de lavanderia – 01 vaga

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de linha de produção – 05 vagas

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas

Balconista de açougue – 01 vaga

Camareira de hotel – 01 vaga

Carregador (armazém) – 01 vaga

Churrasqueiro – 01 vaga

Confeiteiro – 01 vaga

Consultor de vendas – 03 vagas

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Cozinheiro geral – 03 vagas

Cuidador de idosos – 01 vaga

Eletrotécnico – 01 vaga

Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga

Encarregado de manutenção – 01 vaga

Estoquista – 02 vagas

Fiscal de loja – 01 vaga

Garçom – 01 vaga

Gerente de posto de venda – 01 vaga

Manicure/Pedicure – 01 vaga

Marceneiro – 01 vaga

Mecânico de motocicletas – 01 vaga

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 02 vagas

Motofretista – 01 vaga

Motorista de caminhão – 01 vaga

Motorista entregador – 03 vagas

Motorista operacional de guincho – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Operador de empilhadeira – 01 vaga

Preparador físico – 01 vaga

Promotor de vendas – 01 vaga

Recepcionista atendente – 01 vaga

Recepcionista, em geral – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Servente de obras – 05 vagas

Soldador – 01 vaga

Vaqueiro – 02 vagas

Vendedor interno – 03 vagas

Vendedor porta a porta – 01 vaga

Vendedor pracista – 10 vagas

Total de vagas para ampla concorrência: 91

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Alimentador de linha de produção – 30 vagas

Auxiliar de linha de produção – 01 vaga

Total de vagas para PCD: 31

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis