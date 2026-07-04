ALERTA ! GOLPE DO FALSO ADVOGADO

O "golpe do falso advogado" é uma fraude em que criminosos utilizam dados reais de processos judiciais para contatar vítimas, fingindo ser seus representantes legais. Eles exigem pagamentos via Pix sob a falsa alegação de liberar valores de indenizações ou pagar taxas processuais, concentrando operações no Ceará.









Como o golpe funciona





Os golpistas conseguem acesso a informações processuais sigilosas e entram em contato com as vítimas pelo WhatsApp, muitas vezes usando a foto do advogado real. Eles simulam situações de urgência e exigem transferências imediatas para "liberar alvarás" ou custear supostos impostos de processos.









O que dizem as autoridades





O Ceará tem despontado como um polo de onde partem muitas dessas quadrilhas especializadas. Devido ao alto volume de denúncias (mais de 1.500 casos registrados), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) ajuizou uma Ação Civil Pública contra bancos, operadoras de telefonia e plataformas de mensagens para exigir mais segurança cibernética. Várias operações conjuntas da Polícia Civil cearense com polícias de outros estados já resultaram no cumprimento de mandados e prisões de suspeitos.









Como se proteger e o que fazer

Desconfie de cobranças: Advogados não exigem pagamentos via Pix para liberação de alvarás ou guias judiciais diretamente em contas de terceiros.

Verifique o contato: Sempre ligue para o número oficial do escritório de advocacia ou do profissional que acompanha sua ação.

Confirme o profissional: Utilize a ferramenta ConfirmAdv da OAB para verificar o registro do advogado.

Fui vítima, e agora? Registre imediatamente um Boletim de Ocorrência na delegacia física ou na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Ceará e entre em contato com seu banco para solicitar o bloqueio cautelar via Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix.