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sexta-feira, 10 de julho de 2026

CENAS FORTES! Pai é flagrado chutando rosto da filha de 3 anos

sexta-feira, julho 10, 2026  Nenhum comentário

Homem admitiu a agressão em depoimento à Polícia Civil e disse que reagiu ao choro da criança; Conselho Tutelar acompanha o caso e medidas protetivas foram solicitadas

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem flagrado por câmeras de segurança agredindo a própria filha, de apenas 3 anos, com um chute no rosto, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O caso ocorreu no último domingo (5) e as imagens da violência repercutiram nas redes sociais.

As gravações mostram o suspeito caminhando pela rua acompanhado de duas crianças. Em determinado momento, ele desfere um chute contra a menina, que cai imediatamente no chão.

Após a agressão, a criança leva a mão à boca, região atingida pelo golpe. Logo em seguida, um homem que presenciou a cena se aproxima do pai e aparenta questioná-lo sobre a violência praticada.

O suspeito compareceu espontaneamente à delegacia na tarde desta quarta-feira (8), onde prestou depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter agredido a filha e afirmou que sua reação foi motivada pelo choro da criança. No entanto, declarou que não se recorda completamente do ocorrido.

A menina passou por exame de lesão corporal, e o laudo pericial ainda está sendo elaborado. O resultado deverá integrar o inquérito policial.

As investigações prosseguem com a coleta de depoimentos de testemunhas e a busca por novas imagens de câmeras de monitoramento para reconstituir todo o trajeto percorrido pelo investigado e pelas crianças antes e depois da agressão.

Assim que tomou conhecimento do vídeo, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. A mãe da criança, familiares e a própria vítima já foram identificados e ouvidos pelos investigadores.

Além disso, a corporação solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão dela e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso para garantir a proteção das crianças durante o andamento das investigações. VIA PORTAL FOLHA DO ESTADO

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