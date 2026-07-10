CENAS FORTES! Pai é flagrado chutando rosto da filha de 3 anos

Homem admitiu a agressão em depoimento à Polícia Civil e disse que reagiu ao choro da criança; Conselho Tutelar acompanha o caso e medidas protetivas foram solicitadas





A Polícia Civil do Paraná investiga um homem flagrado por câmeras de segurança agredindo a própria filha, de apenas 3 anos, com um chute no rosto, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O caso ocorreu no último domingo (5) e as imagens da violência repercutiram nas redes sociais.





As gravações mostram o suspeito caminhando pela rua acompanhado de duas crianças. Em determinado momento, ele desfere um chute contra a menina, que cai imediatamente no chão.





Após a agressão, a criança leva a mão à boca, região atingida pelo golpe. Logo em seguida, um homem que presenciou a cena se aproxima do pai e aparenta questioná-lo sobre a violência praticada.





O suspeito compareceu espontaneamente à delegacia na tarde desta quarta-feira (8), onde prestou depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter agredido a filha e afirmou que sua reação foi motivada pelo choro da criança. No entanto, declarou que não se recorda completamente do ocorrido.





A menina passou por exame de lesão corporal, e o laudo pericial ainda está sendo elaborado. O resultado deverá integrar o inquérito policial.





As investigações prosseguem com a coleta de depoimentos de testemunhas e a busca por novas imagens de câmeras de monitoramento para reconstituir todo o trajeto percorrido pelo investigado e pelas crianças antes e depois da agressão.





Assim que tomou conhecimento do vídeo, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. A mãe da criança, familiares e a própria vítima já foram identificados e ouvidos pelos investigadores.





Além disso, a corporação solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão dela e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso para garantir a proteção das crianças durante o andamento das investigações. VIA PORTAL FOLHA DO ESTADO