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sábado, 11 de julho de 2026

Jogador que atuou pela África do Sul na Copa morre aos 25 anos

sábado, julho 11, 2026  Nenhum comentário

O meia Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos. A informação foi confirmada por familiares e representantes do atleta, mas até o momento, a causa e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.

Adams esteve entre os convocados da África do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Durante a campanha da equipe, ele atuou nos três jogos da fase de grupos e ficou no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Canadá, que eliminou os sul-africanos na fase mata-mata.

Pelo Mamelodi Sundowns, um dos principais clubes do futebol africano, o meia também ganhou destaque em competições internacionais. Em junho do ano passado, enfrentou o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, em partida que terminou empatada por 0 a 0.

Via portal Pleno News

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