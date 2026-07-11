Jogador que atuou pela África do Sul na Copa morre aos 25 anos

O meia Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos. A informação foi confirmada por familiares e representantes do atleta, mas até o momento, a causa e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.





Adams esteve entre os convocados da África do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Durante a campanha da equipe, ele atuou nos três jogos da fase de grupos e ficou no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Canadá, que eliminou os sul-africanos na fase mata-mata.





Pelo Mamelodi Sundowns, um dos principais clubes do futebol africano, o meia também ganhou destaque em competições internacionais. Em junho do ano passado, enfrentou o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, em partida que terminou empatada por 0 a 0.





Via portal Pleno News