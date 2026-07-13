Motorista atropela multidão em feira no Chile, mata seis pessoas e deixa sete feridos





Uma tragédia marcou a manhã deste domingo (12) em Viña del Mar, no Chile. Um motorista atropelou dezenas de pessoas que circulavam pela Feira Caupolicán, provocando a morte de seis pessoas e deixando pelo menos outras sete feridas. O condutor foi preso ainda no local e o caso é investigado pelas autoridades chilenas.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o veículo trafegava em alta velocidade por uma via próxima à feira quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a área onde estavam comerciantes e pedestres e atingiu diversas pessoas.





Equipes de emergência foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região, enquanto a área foi isolada para os trabalhos da polícia e da perícia.





A Marinha do Chile confirmou que o motorista é um suboficial da corporação e que estava de folga no momento do acidente. Após o atropelamento, ele foi detido pelas forças de segurança e precisou ser retirado rapidamente do local sob escolta policial, diante da revolta de populares que tentaram agredi-lo. O militar deverá passar por exames para auxiliar na investigação.





Até o momento, as autoridades chilenas não divulgaram oficialmente a identidade das vítimas fatais. Informações preliminares indicam que a maioria dos mortos seria formada por comerciantes ambulantes que trabalhavam na feira no momento da tragédia.





O atropelamento causou forte comoção em todo o país. Em publicação nas redes sociais, o presidente do Chile, José Antonio Kast Rist, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que todas as instituições do Estado estão mobilizadas para prestar assistência aos feridos e esclarecer as circunstâncias do caso.





"A tragédia ocorrida em Viña del Mar mergulha todo o país em luto. Apresento minhas condolências às famílias das vítimas e meu apoio aos feridos. Todas as instituições do Estado estão trabalhando para auxiliar os afetados e para apurar com total clareza as responsabilidades por este doloroso acontecimento", declarou o presidente.





A Polícia chilena segue investigando as causas do acidente para determinar se houve falha mecânica, imprudência ou outro fator que tenha levado o motorista a perder o controle do veículo. O caso continua sob apuração. Via portal Folha do Estado