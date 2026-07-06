SobralNet: 500 Mega por R$ 79,90 nos três primeiros meses

A SobralNet anunciou uma nova campanha promocional para novos clientes interessados em contratar internet banda larga. A oferta disponibiliza um plano de 500 Mega por R$ 79,90 mensais durante os três primeiros meses de contratação.





De acordo com a empresa, a promoção é válida para os 50 primeiros clientes que aderirem à oferta. Após o período promocional, o valor da mensalidade passa a ser de R$ 89,90.





Além da velocidade de conexão, a campanha destaca benefícios como instalação gratuita, estabilidade de sinal, internet rápida e uma das melhores relações custo-benefício.





Os interessados podem obter mais informações e contratar o serviço por meio do telefone 0800 911 1000, disponibilizado pela empresa.





Conforme informado na campanha, a promoção é válida por tempo limitado e está sujeita às condições estabelecidas pela SobralNet.





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