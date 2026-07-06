Obra ‘inaugurada’ por Lula na Paraíba já arrebentou

Nilvan Ferreira (PL-PB) flagra vazamento da água e denuncia pressa.

O pré-candidato a deputado estadual na Paraíba, Nilvan Ferreira (PL-PB), registrou em suas redes sociais uma série de irregularidades em uma obra feita no Ramal do Apodi, que trata da transposição do Rio São Francisco.





Em um vídeo publicado em suas redes, Nilvan registrou um rompimento no canal, localizado no município de Uiraúna, no sertão da Paraíba.





“Acabou de romper ali, já rompeu. Aí, Lula, estourou”, diz Nilvan durante os registros.





Nas imagens, o pré-candidato acompanha o vazamento da água e atribui o problema à pressa do Governo Federal em inaugurar o empreendimento.





Durante a gravação, Nilvan também mostra a água escoando para um canal lateral e afirma que foi necessário abrir um desvio para evitar maiores danos após o rompimento.





(Diário do Poder)