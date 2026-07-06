Romário diz que Brasil mereceu eliminação: “Futebol lamentável"

O ex-jogador e senador Romário (PL-RJ) fez críticas à Seleção Brasileira, dizendo que a eliminação na Copa do Mundo 2026 foi merecida. O tetracampeão mundial classificou o futebol brasileiro apresentado na partida contra a Noruega como “lamentável”.





– Galera, infelizmente hoje o Brasil foi pequeno. A posse de bola da Noruega, até o gol do Haaland, não estava machucando a gente, mas, mesmo assim, deixamos os caras mandarem na partida desde o primeiro minuto. O Brasil jogou mal, mas criou chances e melhorou um pouquinho em determinado momento. Mas foi pouco. Muito pouco – iniciou.





– Em Copa, todo jogo é final, e hoje o Brasil não entrou com essa mentalidade. Foi um futebol lamentável, digno de quem mereceu ser eliminado – continuou.





Romário se manifestou nas redes sociais neste domingo (5), logo após o Brasil perder por 2 a 1 para Noruega e dar mais um adeus ao sonho do hexa.



