Força Tática cumpre mandado de prisão por sequestro e cárcere privado em Varjota

Um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de sequestro e cárcere privado foi preso no fim da tarde da última quarta-feira (8), no bairro Empréstimo, em Varjota. A captura foi realizada por uma equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar durante diligências no município.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações do setor de inteligência sobre a existência de um mandado de prisão em desfavor do suspeito.

Os policiais localizaram o homem, realizaram a abordagem e, após consulta ao sistema da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), confirmaram a existência do mandado judicial. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Diante da confirmação do mandado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. O preso deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (9).

Com informações do repórter Jonas Neto.