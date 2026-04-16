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quinta-feira, 16 de abril de 2026

Liquigás se destaca como a melhor opção de gás de cozinha em Sobral e região

quinta-feira, abril 16, 2026  Nenhum comentário

Quando o assunto é gás de cozinha com qualidade, segurança e agilidade na entrega, a Liquigás, do Grupo V. Machado, vem se consolidando como a principal referência em Sobral e em toda a região Norte do Ceará.

Com um serviço que prioriza o cliente, a empresa oferece atendimento rápido, entrega eficiente e total confiança, garantindo que as famílias e estabelecimentos não fiquem sem o produto no momento em que mais precisam.

A proposta é simples: resolver com rapidez. Com o lema “Precisou de gás? A gente resolve!”, a equipe trabalha para atender com agilidade e profissionalismo, reforçando o compromisso com a satisfação do consumidor.


Entre os principais diferenciais estão:
  • Entrega rápida
  • Segurança no fornecimento
  • Atendimento imediato

Além disso, a Liquigás conta com canais diretos para pedidos:
📞 (88) 99202-0202
📞 0800 280 2211

Com tradição e credibilidade no mercado, o Grupo V. Machado fortalece ainda mais a presença da marca na região, garantindo um serviço de alto padrão e consolidando a Liquigás como o melhor gás de cozinha de Sobral e região.

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