Liquigás se destaca como a melhor opção de gás de cozinha em Sobral e região

Quando o assunto é gás de cozinha com qualidade, segurança e agilidade na entrega, a Liquigás, do Grupo V. Machado, vem se consolidando como a principal referência em Sobral e em toda a região Norte do Ceará.





Com um serviço que prioriza o cliente, a empresa oferece atendimento rápido, entrega eficiente e total confiança, garantindo que as famílias e estabelecimentos não fiquem sem o produto no momento em que mais precisam.





A proposta é simples: resolver com rapidez. Com o lema “Precisou de gás? A gente resolve!”, a equipe trabalha para atender com agilidade e profissionalismo, reforçando o compromisso com a satisfação do consumidor.









Entre os principais diferenciais estão:

Entrega rápida

Segurança no fornecimento

Atendimento imediato





Além disso, a Liquigás conta com canais diretos para pedidos:

📞 (88) 99202-0202

📞 0800 280 2211





Com tradição e credibilidade no mercado, o Grupo V. Machado fortalece ainda mais a presença da marca na região, garantindo um serviço de alto padrão e consolidando a Liquigás como o melhor gás de cozinha de Sobral e região.