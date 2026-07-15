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quarta-feira, 15 de julho de 2026

Daniel Alves diz que foi mais feliz na prisão do que no futebol

quarta-feira, julho 15, 2026  Nenhum comentário

No dia 14 de junho, o ex-jogador Daniel Alves afirmou que foi mais feliz durante o período em que esteve preso do que na época em que atuava no futebol. A declaração foi feita durante uma pregação na Igreja Casa de Dios, na Guatemala, em uma celebração do Dia dos Pais. O vídeo passou a circular nas redes sociais.

– Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que ganhando milhões. E olha aqui, antes eu jogava futebol e agora eu estava na prisão limpando a cadeia, mas tinha meu Pai (Deus) comigo. Eu dizia: “O que vale milhões de euros sem o Pai?” – declarou.

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023, acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. Em fevereiro de 2024, foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Após cumprir 14 meses e pagar fiança de 1 milhão de euros, foi solto.

Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação por considerar que as provas eram insuficientes. Com a decisão, o ex-jogador foi absolvido de forma definitiva.

Durante o período em que esteve preso, Daniel Alves afirmou ter se convertido ao evangelho. Desde a absolvição, ele participa de cultos na Espanha e em países da América Latina, onde diz ter feito um “pacto com Deus” e se apresenta como “Discípulo de Cristo Jesús”. Via portal Pleno News

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