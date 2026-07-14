Adolescente de 14 anos m4ta o pai após tentar defender a mãe durante briga

Um homem morreu após ser esfaqueado pela própria filha, uma adolescente de 14 anos, durante uma discussão familiar na segunda-feira (13), em Umuarama, no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), a jovem afirmou que agiu para defender a mãe, que estaria sendo agredida pelo companheiro.





De acordo com as investigações, a confusão começou após uma discussão entre o casal motivada por ciúmes. Conforme o delegado Izaias Lima, durante o desentendimento o homem teria quebrado o celular da esposa, empurrado a mulher e provocado um ferimento em seu pescoço.





Ao perceber a situação, a adolescente tentou interromper a agressão, mas, segundo a polícia, acabou levando um soco na boca desferido pelo pai. Após a discussão, o homem deixou a residência.





Algum tempo depois, ele retornou ao imóvel para buscar objetos pessoais. Nesse momento, uma nova discussão teve início, desta vez entre pai e filha.





Segundo o delegado responsável pelo caso, durante o segundo desentendimento a adolescente pegou uma faca e atingiu o pai com um único golpe nas costas.





"Durante esse segundo desentendimento, a adolescente apoderou-se de uma faca e desferiu um único golpe na região dorsal da vítima, provocando-lhe lesões que culminaram em seu óbito", informou o delegado Izaias Lima.





O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para um hospital de Umuarama, mas não resistiu aos ferimentos.





A mãe da adolescente informou à polícia que não presenciou o momento do esfaqueamento. Segundo seu depoimento, ela havia saído da residência para levar o lixo para fora quando a filha atingiu o pai.





De acordo com a Polícia Militar, uma policial que passava pela rua percebeu a movimentação e prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada das equipes de emergência.





Após a ocorrência, a adolescente e a mãe foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento. As duas foram liberadas após serem ouvidas.





A jovem responderá por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.





Durante a investigação, a Polícia Civil também identificou indícios de um histórico de violência doméstica envolvendo a família. Em depoimento, a mãe relatou que já havia sido agredida pelo companheiro em outras ocasiões, embora nunca tivesse registrado boletins de ocorrência contra ele.





Os investigadores também apuraram que a adolescente já havia presenciado episódios anteriores de agressões praticadas pelo pai contra a mãe.





O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência e avaliar os elementos que envolveram a ação da adolescente.





Fonte: Folha do Estado