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terça-feira, 14 de julho de 2026

Adolescente de 14 anos m4ta o pai após tentar defender a mãe durante briga

terça-feira, julho 14, 2026  Nenhum comentário

Um homem morreu após ser esfaqueado pela própria filha, uma adolescente de 14 anos, durante uma discussão familiar na segunda-feira (13), em Umuarama, no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), a jovem afirmou que agiu para defender a mãe, que estaria sendo agredida pelo companheiro.

De acordo com as investigações, a confusão começou após uma discussão entre o casal motivada por ciúmes. Conforme o delegado Izaias Lima, durante o desentendimento o homem teria quebrado o celular da esposa, empurrado a mulher e provocado um ferimento em seu pescoço.

Ao perceber a situação, a adolescente tentou interromper a agressão, mas, segundo a polícia, acabou levando um soco na boca desferido pelo pai. Após a discussão, o homem deixou a residência.

Algum tempo depois, ele retornou ao imóvel para buscar objetos pessoais. Nesse momento, uma nova discussão teve início, desta vez entre pai e filha.

Segundo o delegado responsável pelo caso, durante o segundo desentendimento a adolescente pegou uma faca e atingiu o pai com um único golpe nas costas.

"Durante esse segundo desentendimento, a adolescente apoderou-se de uma faca e desferiu um único golpe na região dorsal da vítima, provocando-lhe lesões que culminaram em seu óbito", informou o delegado Izaias Lima.

O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para um hospital de Umuarama, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da adolescente informou à polícia que não presenciou o momento do esfaqueamento. Segundo seu depoimento, ela havia saído da residência para levar o lixo para fora quando a filha atingiu o pai.

De acordo com a Polícia Militar, uma policial que passava pela rua percebeu a movimentação e prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada das equipes de emergência.

Após a ocorrência, a adolescente e a mãe foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento. As duas foram liberadas após serem ouvidas.

A jovem responderá por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.

Durante a investigação, a Polícia Civil também identificou indícios de um histórico de violência doméstica envolvendo a família. Em depoimento, a mãe relatou que já havia sido agredida pelo companheiro em outras ocasiões, embora nunca tivesse registrado boletins de ocorrência contra ele.

Os investigadores também apuraram que a adolescente já havia presenciado episódios anteriores de agressões praticadas pelo pai contra a mãe.

O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência e avaliar os elementos que envolveram a ação da adolescente.

Fonte: Folha do Estado

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