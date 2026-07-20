Homicídio no bairro Campo dos Velhos é esclarecido com auxílio de imagens de segurança

Imagens de câmeras de segurança registraram o homicídio ocorrido na madrugada deste domingo (19), no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. As gravações mostram o momento em que a vítima é violentamente agredida por um homem, que desfere diversos golpes até causar sua morte.





O crime aconteceu por volta de 1h20, nas proximidades de um estabelecimento comercial e do Colégio Luiz Felipe. As imagens passaram a integrar o inquérito da Polícia Civil e são consideradas fundamentais para esclarecer a dinâmica do homicídio.





Horas após o crime, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam um homem de 31 anos, apontado como principal suspeito de cometer o assassinato. De acordo com informações preliminares, ele teria confessado o crime aos policiais e relatado que a motivação estaria relacionada a uma dívida.





O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e colocado à disposição da Justiça.





A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime. As imagens captadas pelas câmeras de segurança deverão ser utilizadas como uma das principais provas durante a investigação.





Sobral registra 36 homicídio dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews