Flávio Bolsonaro compara preços de supermercado e diz que brasileiros perderam poder de compra

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou neste domingo (19) um vídeo nas redes sociais em que compara os preços atuais de produtos em um supermercado com os valores praticados durante o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o parlamentar, o objetivo foi demonstrar a perda do poder de compra da população brasileira.





Durante a gravação, realizada em um supermercado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Flávio utilizou como exemplo o preço de um pacote de cinco quilos de arroz. De acordo com ele, o produto custa atualmente R$ 27,95, enquanto em 2019 era vendido por R$ 16,95.





"Um absurdo como as coisas dispararam, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante", afirmou o senador no vídeo.





Ao final da compra, Flávio mostrou o cupom fiscal e informou que os produtos selecionados totalizaram R$ 908,40. Segundo ele, o carrinho estava apenas parcialmente preenchido e representava uma compra básica para uma família de três a quatro pessoas.





"Botei aqui no carrinho algumas coisas que, certamente, todo brasileiro precisa ter em casa. Pode variar uma marca ou outra, mas queria mostrar que não tem nem meio carrinho aqui. É uma compra que não vai durar muito para uma família de três a quatro pessoas (...) ficou muito salgada a conta: mais de R$ 900", declarou.





O senador também chamou atenção para o valor dos tributos destacados na nota fiscal da compra. Conforme o documento apresentado, R$ 217,20 do total pago correspondem à carga tributária incidente sobre os produtos.





"Só de impostos, que a lei fala que tem que mostrar separado, foram R$ 217,20. Realmente o poder de compra do brasileiro acabou", concluiu.





Via portal Folha do Estado