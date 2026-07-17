Homem é morto a tiros no bairro Dom José, em Sobral

Um homicídio foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (17), na Rua Elisabete Evangelista, no bairro Dom José, em Sobral. A vítima foi identificada como Denivaldo Moreira Gomes, de 55 anos, natural de Sobral.





De acordo com informações preliminares, Denivaldo foi surpreendido por indivíduos ainda não identificados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Equipes de atendimento de emergência foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do crime. As circunstâncias da execução ainda serão apuradas pelas autoridades.





Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) isolaram a área para o trabalho da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizou os primeiros levantamentos periciais e providenciou a remoção do corpo ao núcleo da perícia.





A vitima tinha passagens pela polícia.





A investigação ficará a cargo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que buscará identificar os autores, esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar a motivação do homicídio.





Sobral registra 35 homicídios dolosos no corrente ano!