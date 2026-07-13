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segunda-feira, 13 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral oferta vagas de emprego, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência

segunda-feira, julho 13, 2026  Nenhum comentário

Confira as vagas disponíveis:

  • Açougueiro – 01 vaga
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
  • Alinhador veicular – 01 vaga
  • Analista contábil – 01 vaga
  • Analista de laboratório químico – 01 vaga
  • Assistente administrativo – 02 vagas
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 05 vagas
  • Auxiliar de escritório – 01 vaga
  • Auxiliar de expedição – 01 vaga
  • Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
  • Auxiliar de limpeza – 04 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Bombeiro hidráulico – 01 vaga
  • Camareira de hotel – 01 vaga
  • Carpinteiro – 01 vaga
  • Carpinteiro (obras) – 01 vaga
  • Carregador (armazém) – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Confeiteiro – 02 vagas
  • Consultor de vendas – 03 vagas
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Eletrotécnico – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Estoquista – 02 vagas
  • Ferreiro – 01 vaga
  • Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
  • Fiel de depósito – 01 vaga
  • Fiscal de loja – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente de posto de venda – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Mecânico de motocicletas – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
  • Motorista entregador – 02 vagas
  • Motorista operacional de guincho – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Pedreiro – 01 vaga
  • Professor de Física no Ensino Médio – 01 vaga
  • Promotor de vendas – 02 vagas
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Salgadeiro – 02 vagas
  • Servente de obras – 06 vagas
  • Soldador – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor interno – 02 vagas
  • Vendedor porta a porta – 01 vaga
  • Vendedor pracista – 10 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD):

  • Alimentador de linha de produção – 30 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 01 vaga

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). As vagas são rotativas e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.

Total de vagas disponíveis: 124

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