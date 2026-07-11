Jovem se desespera ao ter imagens int!mas vazadas pelo namorado e faz apelo; VEJA VÍDEO

Uma jovem de 19 anos, moradora de Salvador (BA), fez um apelo nas redes sociais após descobrir que imagens íntimas suas estavam sendo compartilhadas sem autorização em grupos de WhatsApp nas regiões de Cajazeiras, Águas Claras e Fazenda Grande.





Segundo o relato, ela tomou conhecimento da divulgação por meio de mensagens enviadas por pessoas conhecidas e pediu que o conteúdo deixe de ser compartilhado. A jovem afirmou que precisa preservar sua imagem e continuar trabalhando para sustentar a filha.





Ela suspeita que o material tenha sido vazado por um ex-namorado, para quem havia enviado as imagens durante o relacionamento.





A divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da vítima é crime no Brasil e pode resultar em responsabilização criminal, além do pagamento de indenização por danos morais.

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Até o momento, a jovem informou que ainda não registrou boletim de ocorrência. VIA PORTAL FOLHA DO ESTADO