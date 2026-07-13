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segunda-feira, 13 de julho de 2026

Sucuri é encontrada morta com jacaré preso na garganta no Amazonas

segunda-feira, julho 13, 2026  Nenhum comentário

Uma cena incomum chamou a atenção no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. Uma sucuri foi encontrada sem vida, presa a uma malhadeira, com um jacaré ainda entalado na garganta.

O registro foi feito por Moisés Silva e mostra que a serpente morreu antes de conseguir concluir a ingestão da presa. Nas imagens, é possível ver que parte do corpo do jacaré ainda permanecia para fora da boca da sucuri, indicando que o processo de alimentação foi interrompido.

De acordo com as informações divulgadas, a cobra teria tentado engolir um jacaré de grande porte, mas não conseguiu finalizar o processo. A combinação do tamanho da presa e o fato de a sucuri estar presa na rede de pesca pode ter contribuído para a morte do animal.

O caso impressionou moradores e internautas pela raridade da cena. Sucuris são conhecidas por capturar e engolir presas grandes, incluindo jacarés, mas situações como essa, em que o animal morre durante a tentativa de alimentação, são consideradas incomuns.

Via portal Folha do Estado

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