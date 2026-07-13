Homem que m4tou filho para não pagar pensão é executado na cadeia

Fernando Batista Melo, de 46 anos, preso por matar o próprio filho dentro de uma kitnet em Manaus, foi encontrado morto nesta quarta-feira (24) em uma cela do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), que informou ter instaurado procedimentos administrativos e adotado as medidas legais para apurar as circunstâncias da morte.





Fernando havia sido preso após ser apontado como autor do assassinato do próprio filho, de 2 anos, ocorrido no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital amazonense. Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma discussão entre o suspeito e a mãe da criança, que cobrava o pagamento de pensões alimentícias atrasadas.

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Conforme a polícia, horas depois da discussão, Fernando foi até a kitnet onde o menino estava na companhia do avô. No imóvel, ele entrou no banheiro com a criança, trancou a porta e a matou.





Inicialmente, informações divulgadas no local do crime apontavam que a vítima teria sido arremessada contra uma parede e esfaqueada. No entanto, um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) descartou essas hipóteses e concluiu que a criança morreu por asfixia e enforcamento, sem sinais de traumatismo craniano ou perfurações por arma branca.





De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, vizinhos ouviram gritos vindos da residência e acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a criança já sem vida. Fernando fugiu em uma motocicleta logo após o crime, mas acabou localizado e preso.





Agora, além da investigação sobre o homicídio da criança, as autoridades também apuram as circunstâncias da morte de Fernando dentro da unidade prisional. Até o momento, a Seap não divulgou detalhes sobre como o detento foi encontrado nem se há indícios da participação de terceiros no caso.





Via portal Folha do Estado