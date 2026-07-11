Como evitar cair em golpes virtuais: 15 dicas essenciais

Desconfie de ofertas boas demais para ser verdade. Descontos exagerados, prêmios inesperados e promessas de dinheiro fácil costumam ser iscas para golpes.

Confira o endereço do site. Antes de inserir dados pessoais ou bancários, verifique se o endereço é o oficial e se começa com https://.

Não clique em links recebidos por mensagens sem confirmar a origem. Golpistas usam SMS, WhatsApp, e-mails e redes sociais para levar vítimas a páginas falsas.

Ative a autenticação em dois fatores (2FA). Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança às suas contas.

Nunca compartilhe senhas ou códigos de verificação. Bancos, empresas e órgãos públicos não solicitam essas informações por telefone ou mensagens.

Desconfie de contatos que criam senso de urgência. Frases como "sua conta será bloqueada" ou "faça o pagamento agora" são comuns em tentativas de fraude.

Mantenha seus dispositivos atualizados. Atualizações do sistema operacional e dos aplicativos corrigem falhas de segurança.

Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço. Combine letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Evite acessar contas bancárias em redes Wi-Fi públicas. Prefira redes confiáveis ou utilize dados móveis.

Confirme pedidos de dinheiro por outro meio. Se um amigo ou familiar pedir uma transferência pelo WhatsApp, ligue para a pessoa antes de enviar qualquer valor.

Verifique o destinatário antes de fazer um Pix. Confira nome, CPF ou CNPJ e banco antes de confirmar a transferência.

Não instale aplicativos enviados por desconhecidos. Faça downloads apenas pelas lojas oficiais, como Google Play e App Store.

Proteja suas redes sociais. Revise as configurações de privacidade e evite divulgar informações pessoais que possam ser usadas por golpistas.

Monitore suas contas bancárias e cartões. Verifique regularmente o extrato para identificar movimentações suspeitas.