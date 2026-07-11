Como evitar cair em golpes virtuais: 15 dicas essenciais

- Desconfie de ofertas boas demais para ser verdade. Descontos exagerados, prêmios inesperados e promessas de dinheiro fácil costumam ser iscas para golpes.
- Confira o endereço do site. Antes de inserir dados pessoais ou bancários, verifique se o endereço é o oficial e se começa com https://.
- Não clique em links recebidos por mensagens sem confirmar a origem. Golpistas usam SMS, WhatsApp, e-mails e redes sociais para levar vítimas a páginas falsas.
- Ative a autenticação em dois fatores (2FA). Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança às suas contas.
- Nunca compartilhe senhas ou códigos de verificação. Bancos, empresas e órgãos públicos não solicitam essas informações por telefone ou mensagens.
- Desconfie de contatos que criam senso de urgência. Frases como "sua conta será bloqueada" ou "faça o pagamento agora" são comuns em tentativas de fraude.
- Mantenha seus dispositivos atualizados. Atualizações do sistema operacional e dos aplicativos corrigem falhas de segurança.
- Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço. Combine letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.
- Evite acessar contas bancárias em redes Wi-Fi públicas. Prefira redes confiáveis ou utilize dados móveis.
- Confirme pedidos de dinheiro por outro meio. Se um amigo ou familiar pedir uma transferência pelo WhatsApp, ligue para a pessoa antes de enviar qualquer valor.
- Verifique o destinatário antes de fazer um Pix. Confira nome, CPF ou CNPJ e banco antes de confirmar a transferência.
- Não instale aplicativos enviados por desconhecidos. Faça downloads apenas pelas lojas oficiais, como Google Play e App Store.
- Proteja suas redes sociais. Revise as configurações de privacidade e evite divulgar informações pessoais que possam ser usadas por golpistas.
- Monitore suas contas bancárias e cartões. Verifique regularmente o extrato para identificar movimentações suspeitas.
- Em caso de golpe, aja rapidamente. Entre em contato com seu banco, bloqueie cartões, altere senhas, registre um boletim de ocorrência e comunique a fraude à plataforma utilizada.
Essas medidas simples reduzem significativamente o risco de ser vítima de golpes virtuais e ajudam a proteger seus dados e seu patrimônio.
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