Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 11 de julho de 2026

Como evitar cair em golpes virtuais: 15 dicas essenciais

sábado, julho 11, 2026  Nenhum comentário

  1. Desconfie de ofertas boas demais para ser verdade. Descontos exagerados, prêmios inesperados e promessas de dinheiro fácil costumam ser iscas para golpes.
  2. Confira o endereço do site. Antes de inserir dados pessoais ou bancários, verifique se o endereço é o oficial e se começa com https://.
  3. Não clique em links recebidos por mensagens sem confirmar a origem. Golpistas usam SMS, WhatsApp, e-mails e redes sociais para levar vítimas a páginas falsas.
  4. Ative a autenticação em dois fatores (2FA). Esse recurso adiciona uma camada extra de segurança às suas contas.
  5. Nunca compartilhe senhas ou códigos de verificação. Bancos, empresas e órgãos públicos não solicitam essas informações por telefone ou mensagens.
  6. Desconfie de contatos que criam senso de urgência. Frases como "sua conta será bloqueada" ou "faça o pagamento agora" são comuns em tentativas de fraude.
  7. Mantenha seus dispositivos atualizados. Atualizações do sistema operacional e dos aplicativos corrigem falhas de segurança.
  8. Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço. Combine letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.
  9. Evite acessar contas bancárias em redes Wi-Fi públicas. Prefira redes confiáveis ou utilize dados móveis.
  10. Confirme pedidos de dinheiro por outro meio. Se um amigo ou familiar pedir uma transferência pelo WhatsApp, ligue para a pessoa antes de enviar qualquer valor.
  11. Verifique o destinatário antes de fazer um Pix. Confira nome, CPF ou CNPJ e banco antes de confirmar a transferência.
  12. Não instale aplicativos enviados por desconhecidos. Faça downloads apenas pelas lojas oficiais, como Google Play e App Store.
  13. Proteja suas redes sociais. Revise as configurações de privacidade e evite divulgar informações pessoais que possam ser usadas por golpistas.
  14. Monitore suas contas bancárias e cartões. Verifique regularmente o extrato para identificar movimentações suspeitas.
  15. Em caso de golpe, aja rapidamente. Entre em contato com seu banco, bloqueie cartões, altere senhas, registre um boletim de ocorrência e comunique a fraude à plataforma utilizada.

Essas medidas simples reduzem significativamente o risco de ser vítima de golpes virtuais e ajudam a proteger seus dados e seu patrimônio.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 