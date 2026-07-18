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sábado, 18 de julho de 2026

Narcoterroristas invadem casa de família, atiram e aterrorizam mulheres e crianças em Natal/RN

sábado, julho 18, 2026  Nenhum comentário

Uma família viveu momentos de terror durante a madrugada após ter a residência invadida por um grupo de homens armados e encapuzados na região da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Os criminosos procuravam um suposto integrante de uma organização criminosa rival.

Segundo informações preliminares, o grupo chegou ao local em dois veículos, arrombou a porta dos fundos do imóvel e simulou uma abordagem policial para entrar na casa. Durante a invasão, os moradores foram ameaçados e interrogados sobre o paradeiro do homem procurado.

Apesar da violência da ação, o alvo dos criminosos não foi encontrado na residência.

Antes de deixar o local, os suspeitos reviraram o imóvel e levaram aparelhos celulares, televisores e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado.

Após o crime, o grupo fugiu nos mesmos veículos utilizados na chegada. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da invasão. Até o momento, ninguém foi preso. Folha do Estado

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