Narcoterroristas invadem casa de família, atiram e aterrorizam mulheres e crianças em Natal/RN

Uma família viveu momentos de terror durante a madrugada após ter a residência invadida por um grupo de homens armados e encapuzados na região da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Os criminosos procuravam um suposto integrante de uma organização criminosa rival.





Segundo informações preliminares, o grupo chegou ao local em dois veículos, arrombou a porta dos fundos do imóvel e simulou uma abordagem policial para entrar na casa. Durante a invasão, os moradores foram ameaçados e interrogados sobre o paradeiro do homem procurado.





Apesar da violência da ação, o alvo dos criminosos não foi encontrado na residência.





Antes de deixar o local, os suspeitos reviraram o imóvel e levaram aparelhos celulares, televisores e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado.





Após o crime, o grupo fugiu nos mesmos veículos utilizados na chegada. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da invasão. Até o momento, ninguém foi preso. Folha do Estado