Polícia Civil apreende 16 kg de drogas escondidos em fundo falso de veículo em Caucaia

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de aproximadamente 16 quilos de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas. A ação ocorreu na rodovia BR-020, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





A abordagem aconteceu após o setor de inteligência identificar que um veículo monitorado, suspeito de envolvimento em diversas ações criminosas, trafegava pela rodovia. Equipes policiais acompanharam o automóvel e realizaram a interceptação.





O carro era ocupado apenas pelo motorista. Durante uma vistoria detalhada, os agentes localizaram um compartimento oculto instalado atrás do banco do passageiro. No fundo falso, estavam escondidos cerca de dois quilos de cocaína e aproximadamente 14 quilos de maconha em tabletes.





O suspeito foi conduzido à sede da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), onde foi autuado em flagrante. A Polícia Civil mantém as investigações para identificar a origem e o destino da carga, além de outros possíveis envolvidos no esquema.



