Polícia Civil prende mulher suspeita de e3tupro de vulnerável; investigada teria gravado o crime

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente, na manhã deste sábado (18), uma mulher de 27 anos suspeita de estupro de vulnerável contra um adolescente. De acordo com as investigações da 1ª Delegacia de Aurora, a investigada também teria filmado o crime.





Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita para recolher aparelhos eletrônicos que possam conter provas e ajudar no avanço do caso.





A mulher foi conduzida à delegacia do município para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, colocada à disposição do Poder Judiciário.



