SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

Confira as vagas disponíveis:
- Agente de vendas de serviços – 01
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01
- Ajudante de cozinha – 01
- Ajudante de eletricista – 01
- Ajudante de motorista – 08
- Alinhador veicular – 01
- Analista contábil – 01
- Analista de laboratório químico – 01
- Assistente administrativo – 01
- Atendente balconista – 01
- Atendente de balcão de café – 01
- Auxiliar de cozinha – 04
- Auxiliar de limpeza – 02
- Auxiliar de linha de produção – 55
- Auxiliar de manutenção predial – 01
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 04
- Balconista de açougue – 01
- Bombeiro hidráulico – 01
- Camareira de hotel – 01
- Carpinteiro – 01
- Carpinteiro (obras) – 01
- Churrasqueiro – 01
- Comprador – 01
- Confeiteiro – 02
- Consultor de vendas – 04
- Controlador de pragas – 01
- Copeiro – 01
- Cozinheiro de restaurante – 01
- Cozinheiro geral – 03
- Cuidador de idosos – 02
- Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
- Encarregado de crédito e cobrança – 01
- Encarregado de manutenção – 01
- Estoquista – 01
- Ferreiro – 01
- Ferreiro armador na construção civil – 01
- Forneiro de padaria – 01
- Frentista – 01
- Gerente de farmácia – 01
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
- Manicure/Pedicure – 01
- Marceneiro – 01
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01
- Motorista entregador – 09
- Operador de caixa – 02
- Operador de empilhadeira – 01
- Operador eletromecânico – 01
- Pedreiro – 01
- Recepcionista atendente – 01
- Salgadeiro – 01
- Servente de obras – 01
- Vaqueiro – 02
- Vendedor de comércio varejista – 01
- Vendedor interno – 02
Total de vagas: 143
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Alimentador de linha de produção – 30
- Armador de estrutura de concreto – 01
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Fiscal de loja – 01
Total de vagas para PCD: 34
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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