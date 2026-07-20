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segunda-feira, 20 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

segunda-feira, julho 20, 2026  Nenhum comentário


Confira as vagas disponíveis:

  • Agente de vendas de serviços – 01
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01
  • Ajudante de cozinha – 01
  • Ajudante de eletricista – 01
  • Ajudante de motorista – 08
  • Alinhador veicular – 01
  • Analista contábil – 01
  • Analista de laboratório químico – 01
  • Assistente administrativo – 01
  • Atendente balconista – 01
  • Atendente de balcão de café – 01
  • Auxiliar de cozinha – 04
  • Auxiliar de limpeza – 02
  • Auxiliar de linha de produção – 55
  • Auxiliar de manutenção predial – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de mecânico de autos – 04
  • Balconista de açougue – 01
  • Bombeiro hidráulico – 01
  • Camareira de hotel – 01
  • Carpinteiro – 01
  • Carpinteiro (obras) – 01
  • Churrasqueiro – 01
  • Comprador – 01
  • Confeiteiro – 02
  • Consultor de vendas – 04
  • Controlador de pragas – 01
  • Copeiro – 01
  • Cozinheiro de restaurante – 01
  • Cozinheiro geral – 03
  • Cuidador de idosos – 02
  • Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01
  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01
  • Encarregado de manutenção – 01
  • Estoquista – 01
  • Ferreiro – 01
  • Ferreiro armador na construção civil – 01
  • Forneiro de padaria – 01
  • Frentista – 01
  • Gerente de farmácia – 01
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
  • Manicure/Pedicure – 01
  • Marceneiro – 01
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01
  • Motorista entregador – 09
  • Operador de caixa – 02
  • Operador de empilhadeira – 01
  • Operador eletromecânico – 01
  • Pedreiro – 01
  • Recepcionista atendente – 01
  • Salgadeiro – 01
  • Servente de obras – 01
  • Vaqueiro – 02
  • Vendedor de comércio varejista – 01
  • Vendedor interno – 02

Total de vagas: 143

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Alimentador de linha de produção – 30
  • Armador de estrutura de concreto – 01
  • Auxiliar de estoque – 01
  • Auxiliar de limpeza – 01
  • Fiscal de loja – 01

Total de vagas para PCD: 34

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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