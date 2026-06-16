Chitão Asa Branca promete noite de muito forró e tradição no dia 25 de julho

A comunidade de Fazenda Alegre (Sobral) já se prepara para viver uma grande noite de música, cultura nordestina e confraternização com a realização do Chitão Asa Branca, evento que acontecerá no dia 25 de julho, a partir das 20h.

Com uma programação voltada para os amantes do autêntico forró, a festa reunirá artistas e músicos que prometem animar o público com muito ritmo, tradição e alegria. Entre as atrações confirmadas estão Manoel Chapéu & Banda, além dos artistas Fabrícia Vasconcelos, Rivaldo Cantor e Pedrinho do Acordeon.

O evento traz em sua proposta a valorização das raízes nordestinas, destacando elementos típicos como o forró pé de serra, a cultura sertaneja e o espírito festivo das tradicionais celebrações do interior. A organização destaca que o encontro será uma oportunidade para reunir famílias, amigos e admiradores da música regional em um ambiente de descontração e celebração.

Com o lema "Tradição, Forró, Coração e Paixão", o Chitão Asa Branca busca fortalecer a cultura popular e manter viva a identidade das festas nordestinas, que seguem atraindo públicos de todas as idades.

A realização do evento conta com o apoio de diversos patrocinadores e parceiros da região, reforçando a importância da iniciativa para o fortalecimento da cultura e do entretenimento local.

Serviço

📍 Evento: Chitão Asa Branca

📅 Data: 25 de julho

⏰ Horário: 20h

🎵 Atrações: Manoel Chapéu & Banda, Fabrícia Vasconcelos, Rivaldo Cantor e Pedrinho do Acordeon

🎉 Tema: Tradição, Forró, Coração e Paixão

A expectativa é de uma grande participação popular, consolidando mais uma edição de um dos eventos que celebram a tradição nordestina e o autêntico forró.