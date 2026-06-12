Homem é m0rto a t!ros no Alto da Brasília, em Sobral

Um homem identificado apenas pelo apelido de Orlando foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (12), na Rua Belo Horizonte, no bairro Alto da Brasília, em Sobral.





De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local antes de receber atendimento médico.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para preservar a cena do crime, enquanto aguardavam a chegada da Perícia Forense e do rabecão, responsável pelo recolhimento do corpo.

Segundo relatos de moradores, Orlando trabalhava como catador de materiais recicláveis e residia na conhecida Rua da Lama.





As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores e esclarecer os detalhes da execução.





Sobral registra 32 homicídios doloso no corrente ano!





Mais informações poderão ser divulgadas pelas autoridades à medida que as investigações avançarem.