UTILIDADE PÚBLICA: Família busca documentos perdidos nas proximidades da Cohab III

Uma família está mobilizada na tentativa de recuperar uma pasta branca contendo todos os documentos pessoais de Fernando Filho, que foi perdida nas proximidades do bairro Cohab III.





De acordo com o pai do jovem, a pasta contém documentos importantes e qualquer informação que possa ajudar na localização será de grande valia. Como forma de incentivo, uma gratificação será oferecida a quem encontrar e devolver o material.





Quem tiver informações sobre o paradeiro da pasta pode entrar em contato pelos telefones (88) 99434-9900 ou (88) 99323-5946.



