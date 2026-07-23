SE DEU MAL: Homem tenta atacar policiais militares com foice e é baleado em Santana do Acaraú

Um homem foi baleado e preso após atacar uma equipe da Polícia Militar (PMCE) na manhã do último domingo (19), em Santana do Acaraú. O suspeito apresentava sinais de alteração comportamental.





Segundo a PMCE, a equipe da 3ª Companhia do 3º BPM fazia patrulhamento quando viu o suspeito trafegando de bicicleta com uma foice e outras armas brancas. Ao ver a viatura, ele apontou a foice para os policiais. Foi dada ordem para largar a arma, mas ele avançou contra a equipe e atingiu a viatura, quebrando o vidro de uma das portas.





Os policiais atiraram para conter a agressão. O suspeito foi atingido, atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar sem risco de vida, sob escolta.





Com ele foram apreendidos uma foice, um facão e três facas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Sobral como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.





Via portal CN7